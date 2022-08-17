竹南建築工地疑踩空失足 男子大腿遭鋼筋刺穿

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苗栗縣竹南鎮一處建築工地16日發生工安意外，彭姓男子在工地3層樓高處進行工程防護網固定作業時，疑攀爬時左腳不慎踩空跌倒，左大腿遭一旁建築物鋼筋刺穿，幸經緊急治療後，無生命危險。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣竹南鎮1處建築工地16日發生工安意外，1名工人進行防護網固定作業時，攀爬過程疑似踩空失足，鋼筋直接貫穿左大腿，緊急送醫救治，幸無生命危險。

苗栗縣警察局竹南分局今天透過新聞稿表示，這起事故發生在16日下午1時30分許，經了解，受傷的彭姓男子（30歲）在竹南鎮1處建築工地3層樓高處進行工程防護網固定作業時，疑似於攀爬時，左腳不慎踩空跌倒，左大腿因而遭一旁的建築物鋼筋刺穿。

苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊指出，救護人員到場時，傷者已由同事利用電動砂輪機將部分鋼筋切斷並搬運至1樓，救護人員立即接手。

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救護人員評估傷勢，以長背板固定，但長約50公分的鋼筋貫穿傷患大腿，男子在搬運過程中，難忍劇痛頻頻哀嚎，央求「先把鐵切掉，拜託」，同事、救護人員只能不斷安撫忍耐一下，隨即送往為恭紀念醫院救治，所幸經緊急治療後，無生命危險。

警方提醒，工地工作風險性極高，務必要時時提高警覺，並做好相關防範措施，以確保施工安全；苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風指出，工作場所具有危險環境下工作，必需時刻注意自身安全狀況及做好安全防範措施，以免發生意外。（編輯：方沛清）1110817