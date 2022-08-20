赴柬埔寨打工詐騙 中市警再逮人蛇犯嫌

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柬埔寨打工詐騙，台中市警方再查獲1名邱姓犯嫌到案，邱男訊後被移送法辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）柬埔寨打工詐騙，台中市警方再查獲一名邱姓犯嫌到案，警方調查，邱男在交友網站尋找被害人，以新台幣10萬元招募打字員詐騙，邱男訊後被移送法辦。

刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲赴柬埔寨打工詐騙集團，查獲以張姓女子等人涉嫌以高薪誘騙赴柬埔寨等國工作，張女日前已遭聲押。

台中市清水警分局、刑事警察大隊偵七隊在8月18日，前往台中市外埔區拘提張女同夥邱姓男子到案，現場查獲手機、存摺等贓證物。

警方調查，邱男透過交友網站認識被害人王女、許男，他以臉書社團（Facebook）「偏門工作」，以10萬元薪酬為餌，招募打字員，要求1分鐘30字以上。

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警方指出，6月7日，邱嫌開車招募帶王姓女子、許姓男子到桃園，交由張女接送被害人至旅館，護照及簽證辦理完畢，再載送至桃園機場搭機出境，目前許男已在7月17日返台，但王女尚未返台，已通報刑事局追查，並循外交管道釐清王女下落與安全。

邱男訊後，被依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辨。（編輯：謝雅竹）1110820