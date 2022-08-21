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首頁 / 社會

整頓台2線大車超載違規 警方活動地磅包圍取締

2022/8/21 16:30（8/21 17:21 更新）
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新北市政府警察局瑞芳分局與交通大隊近期以「活動式地磅」，取締台2線由基隆開往宜蘭的大型車違規超載，同時段並由宜蘭縣警局在反向取締，增強執法效能。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月21日
新北市政府警察局瑞芳分局與交通大隊近期以「活動式地磅」，取締台2線由基隆開往宜蘭的大型車違規超載，同時段並由宜蘭縣警局在反向取締，增強執法效能。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月21日
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（中央社記者王朝鈺新北21日電）為防制大型車在台2線違規超載衍生事故，新北市警局瑞芳分局與交通大隊以「活動式地磅」，取締由基隆開往宜蘭的大型車，同時段並由宜蘭縣警局在反向取締，增強執法效能。

瑞芳警分局交通組長黃啓峯今天透過新聞稿表示，警方針對轄內各重要道路，如台2線等增加超速違規取締勤務，尤其針對惡性重大違規，例如大型（砂石）貨車超載等加強取締，駕駛若有惡意逼車等危險駕駛行為，除須負擔高額罰鍰外，更須參加道路安全講習，如因而肇事，除要負刑事責任外，更會吊銷駕照，得不償失。

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黃啓峯指出，台2線71公里至113公里為往返基隆與宜蘭的重要道路，據統計資料顯示，今年5月至7月加強執法期間，瑞芳警分局已針對大型車輛共取締352件，其中包含超載、超速、未依規定變換車道、不依規定使用燈光、惡意逼車等，較去年同期取締208件，成長幅度約69%。

瑞芳警分局長謝龍富指出，大型（砂石）貨車一旦有超速、超載等交通違規態樣，極可能造成嚴重交通事故，影響交通安全甚鉅，為確保用路人行車安全與順暢，警方會持續執法，籲請駕駛人務必遵守各項交通法規，共同營造優質交通環境。（編輯：方沛清）1110821

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