中市汽車駕駛疑精神不濟逆向 連撞機車行人致3傷

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張姓男子21日晚間開車沿台中大墩路直行往北方向行駛，接近大墩十六街口時，疑因精神不濟逆向開到對向車道，撞及1名機車騎士及2名行人，造成3人受傷。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市南屯區昨晚發生交通事故，警方今天表示，張姓男子開車行經大墩路與大墩十六街口，疑因精神不濟逆向行駛到對向車道，撞及1名機車騎士及2名行人，造成3人受傷。

台中市警察局第四分局接受媒體聯訪說明車禍發生經過時指出，張姓男子（56歲）於昨晚10時28分開車沿大墩路直行往北方向行駛，接近大墩十六街口時，疑因精神不濟逆向開到對向車道。

警方表示，張男先碰撞柳姓機車騎士（27歲），當時柳男剛好騎機車沿大墩路往南方向直行，張男接著又碰撞2名行人，分別是王姓男子（27歲）及吳姓女子（28歲），並波及停放路邊的19輛機車及1輛電動自行車。

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警方據報到場時發現，機車騎士與2名行人分別頭部及四肢擦挫傷，傷者意識均清楚無大礙。而張姓駕駛與柳姓機車騎士酒測都無飲酒反應，警方說，相關肇事責任將移送交通隊鑑定釐清。

此外，警方表示，21日凌晨1時30分，1輛由林姓男子（35歲）駕駛的小貨車，與蔡姓男子（26歲）駕駛的自小客發生碰撞，並波及路邊店家的鐵門，2名駕駛都受到擦挫傷，酒測都無飲酒反應，初步研判林男疑違反號誌，而蔡男則違反標線規定，相關肇事原因將再進一步釐清確認。（編輯：謝雅竹）1110822