彰化2008年2員警遭襲中彈 2凶嫌都判無期徒刑

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）台南發生殺警案，彰化2008年也曾有2名員警被襲擊中彈，彰化分局員警陳國欽處理酒醉鬧事案時，警槍被奪中彈身亡；田中分局員警劉福興則被歹徒持M16步槍掃射中彈癱瘓。

台南市安南區昨天發生襲警奪槍案，造成二分局民權派出所出勤的凃明誠、曹瑞傑2警員殉職，1把警用配槍和2個彈匣不翼而飛。全台警力動員緝凶，在案發不到24小時，今天凌晨4時多在新竹市逮到46歲凶嫌林信吾，起獲遭搶警槍械子彈等證物。

台南發生殺警奪槍案，彰化也曾1年內先後發生2起員警執勤時被襲擊中彈，先在2008年8月，田中分局員警劉福興和蕭瑞能巡邏時接獲通報指有偷車賊出沒，發現一輛BMW轎車形跡可疑，劉福興要求對方下車受檢，駕駛轎車的蕭博壬持M16步槍掃射劉福興，劉福興頭部、胸部中彈，傷重送醫雖救回一命，不過右眼球被摘除，癱瘓臥床10多年，2、3年前過世。

至於開槍的蕭博壬前科累累，犯案後躲在獄友位在嘉義縣山區住處藏匿，落網後被判無期徒刑定讞。

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劉福興8月中彈癱瘓，12月又有員警被奪槍射傷。彰化分局民族路派出所警員陳國欽接獲報案指有人酒醉鬧事，到場後發現曾意榮、曾智勇兄弟喝醉酒，曾意榮先毆打陳國欽頭部，被員警壓制在地後，曾智勇趁機搶走警槍，朝陳國欽左上背開槍，陳國欽胸部遭子彈貫穿，失血過多，送醫後不治。

陳國欽因公殉職，獲入祀彰化忠烈祠，當時縣長魏明谷還頒發褒揚令給家屬表達敬意，至於開槍的曾智勇雖被最高法院認定殺警，不過法院認為事出偶然，非蓄意謀殺，因此遭判無期徒刑確定；有警界人士今天指出，後來縣警局記取2名員警被襲擊開槍的教訓，加強訓練，以免再有憾事發生。（編輯：陳仁華）1110823