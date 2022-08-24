不當體罰致3歲女兒摔死 男子二審仍判刑9年

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（中央社記者蕭博文台北24日電）謝姓男子不滿發展遲緩的3歲女兒不聽話，持木製不求人毆打，並要求女兒站在塑膠椅上罰站，導致女兒摔落重傷身亡。一審依傷害致死罪判謝男9年徒刑，高院今天維持原判。

一審桃園地方法院判決書指出，謝姓男子於民國110年8月4日晚間，不滿多重發展遲緩、當時年僅3歲的女兒不想洗澡謊稱要上廁所，持木製不求人毆打女兒足底、四肢等處，還徒手打女兒巴掌，甚至要求平衡感不佳的女兒站在塑膠椅上罰站，自己則上床睡覺。

女童罰站約2小時後自塑膠椅摔落，頭部撞上木椅；謝男聽聞碰撞聲後將女童抱到床上睡覺，但此後女童即一直呈現同一入睡姿勢，謝男直到同年月6日清晨發現女童口吐白沫才送醫，但女童仍因多處瘀傷、瀰漫性軸突損傷及橫紋肌溶解症而不治死亡。

謝男坦承體罰女兒，但辯稱力道不大，是女兒自己從塑膠椅上跌落撞到頭才導致死亡。

一審認為，女童之死與謝男持木製不求人、徒手毆打女童，及命女童長時間站在塑膠椅上罰站而失衡跌落撞擊木椅的行為間，具有相當因果關係。

一審審酌，謝男所為顯已逾越正當管教程度，更何況女童年僅3歲，思慮尚未成熟，縱使行為偏差，也應於合理範圍管教，謝男管教手段無所節制，終釀女童不堪受罰而死亡的人倫悲劇，依成年人故意傷害兒童身體因而致人於死罪，判處有期徒刑9年。

謝男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天判決駁回上訴，維持原判。仍可上訴。（編輯：張銘坤）1110824