更多編輯台推薦新聞：
彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看
國際

俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

支持死刑？侯友宜：公平正義最後防線、不可輕撤

2022/8/24 12:38（8/24 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
對於是否支持死刑，新北市長侯友宜（左）24日在市政會議後接受媒體聯訪表示，這是公平正義的最後一道防線，不可以輕易撤，他支持從重量刑、速審速決。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月24日
對於是否支持死刑，新北市長侯友宜（左）24日在市政會議後接受媒體聯訪表示，這是公平正義的最後一道防線，不可以輕易撤，他支持從重量刑、速審速決。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北24日電）台南殺警案震驚社會各界，新北市長侯友宜今天被問到是否支持死刑，他說，這是公平正義的最後一道防線，不可以輕易撤，他支持從重量刑、速審速決。

新北市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，記者問他對於台南殺警案，立法院長游錫堃呼籲判犯嫌死刑的看法；對於重大犯罪支持不支持死刑？

他表示，現階段重大犯罪頻傳，社會安全感非常不穩定，所以民眾也好、很多人的看法也好，（死刑）這是公平正義的最後一道防線，大家要守住，他支持從重量刑、速審速決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

記者追問，支不支持死刑？侯友宜說，他已經清楚表達，從重量刑、速審速決，「尤其，這是最後一道公平正義的防線，是不可以輕易撤的」。

另外，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，台灣是民主法治國家，對於死刑有相關規定，要符合法治精神來執行；至於外界的主張，怎樣在人權跟刑法輕重之間的關係，目前法律就是有死刑規定，必須要依法來行政。（編輯：李錫璋）1110824

侯友宜
因應開學 新北：校園快篩試劑百分百準備充足 淡江大橋設計時序 林佳龍：小編語意有誤已修正
林佳龍
林佳龍提都市大更新政見 編1.5億整建舊市區老屋 台派社團力挺 期許林佳龍凍蒜帶領新北連結世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族