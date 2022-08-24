支持死刑？侯友宜：公平正義最後防線、不可輕撤

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對於是否支持死刑，新北市長侯友宜（左）24日在市政會議後接受媒體聯訪表示，這是公平正義的最後一道防線，不可以輕易撤，他支持從重量刑、速審速決。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月24日

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北24日電）台南殺警案震驚社會各界，新北市長侯友宜今天被問到是否支持死刑，他說，這是公平正義的最後一道防線，不可以輕易撤，他支持從重量刑、速審速決。

新北市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，記者問他對於台南殺警案，立法院長游錫堃呼籲判犯嫌死刑的看法；對於重大犯罪支持不支持死刑？

他表示，現階段重大犯罪頻傳，社會安全感非常不穩定，所以民眾也好、很多人的看法也好，（死刑）這是公平正義的最後一道防線，大家要守住，他支持從重量刑、速審速決。

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記者追問，支不支持死刑？侯友宜說，他已經清楚表達，從重量刑、速審速決，「尤其，這是最後一道公平正義的防線，是不可以輕易撤的」。

另外，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，台灣是民主法治國家，對於死刑有相關規定，要符合法治精神來執行；至於外界的主張，怎樣在人權跟刑法輕重之間的關係，目前法律就是有死刑規定，必須要依法來行政。（編輯：李錫璋）1110824