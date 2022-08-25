悼殉職員警 游錫堃：各界關心治安期待儘速修法

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（中央社記者范正祥台北25日電）立法院長游錫堃今天前往台南，向殺警案兩位殉職員警的家屬，致上最深的哀悼之意。游錫堃在臉書發文表示，關心治安的社會各界，都有儘速修法的期待，家屬們也激動地向他表達殷切盼望。

游錫堃表示，開議後，他將與各黨團商議，相關法案列為優先審查，希望儘速順利通過，以讓類似遺憾永遠不會再發生。

台南市2名員警22日查緝贓車時遭襲殉職，震驚社會。外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，引發外界討論加速「警械使用條例」修法可能。

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游錫堃今天在臉書發文表示，凃明誠與曹瑞傑都是熱情敬業的優秀警察，看到年輕的生命在執勤時悲慘地犧牲，令人極為心痛。他今天上午趕到台南靈前致祭，並向凃明誠與曹瑞傑家人表達不捨與敬意，祈願逝者安息，家屬保重。

游錫堃指出，警察是維護社會治安的第一線，在他們辛勞打擊犯罪時，政府跟人民都一定要做他們的後盾，國家社會的治安才會更好。（編輯：張均懋）1110825