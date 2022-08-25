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新莊火鍋店砍人案 檢起訴11人建請從重量刑

2022/8/25 12:22
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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市新莊區一家火鍋店於6月25日發生砍人案。新北地檢署今天依涉犯殺人未遂及妨害秩序罪起訴11人，考量被告假日晚餐時段在餐廳內公然施暴、目無法紀，建請法院從重量刑。

新北地方檢察署起訴書指出，全案緣於郭姓男子因糾紛與蕭姓男子爆發口角，心生不滿的郭男因此率人持刀棍到新莊區的火鍋店，見到當時在店外騎樓聊天的蕭男與胡男後即上前揮砍。

蕭男與胡男逃進火鍋店後，郭男等人不顧其他顧客仍衝進店內追砍，造成蕭男頭部有兩處長達12公分的傷口，胡男左腰有達14公分及左手掌有長約3公分的刀傷，血流如注，嚇壞其他用餐客人及店外路人；2人送醫開刀縫合後無生命危險。

檢方偵辦時，多數被告僅坦承傷害及妨害秩序，否認有殺人犯意。

檢方考量被告等人僅因細故就聚眾攜帶凶器，在假日晚間用餐時段在餐廳內公然施暴，持凶器砍殺被害人，目無法紀，導致被害人受有嚴重傷勢危及生命，嚴重危害社會安全秩序，惡性重大，建請法院從重量刑。（編輯：張雅淨）1110825

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