彰139線騎士自撞路燈基座 傷重送醫搶救

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）36歲謝男今天上午騎機車行經彰139線大彰路，突然失控撞上路燈基座，謝男倒地顱內出血，警消到場將謝男送往南投佑民醫院急救，車禍發生原因仍待警方調查。

彰化縣警察局彰化分局員警指出，上午接獲民眾報案指稱，彰139線大彰路有機車因不明原因撞上路燈基座，機車騎士倒地不起，消防隊員到場後，趕緊將謝男送醫急救，不過謝男因顱內出血，醫院正在搶救中，有生命危險。

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謝男友人則向警方表示，謝男因有店要開幕，最近常忙到很晚才睡覺，早上又很早出門，可能因精神不濟才會撞上路燈基座；警方則說，車禍發生原因及經過，仍在調查中。

警方指出，彰139線因風景優美，常有民眾騎重型機車或開車欣賞美景，但部分路段彎度大，常因超速發生車禍；為防範車禍，彰化縣警察局除把彰139線速限降為時速40公里，也設置固定測速照相桿取締超速。（編輯：謝雅竹）1110826