悼念台南殉職2警員 派出所長：你們只是放假了吧

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑22日遇襲殉職，派出所氣氛哀戚，所長郭若萱今天在臉書發出悼念文，回憶過去與2人的互動，感嘆「你們只是放假了吧？」

郭若萱今天在臉書（facebook）對殉職的凃明誠及曹瑞傑發出悼念文，她說：「到現在還是很不真實，你們是如此讓人感到溫暖的大男孩，總是笑笑的喊我『所長』」。

郭若萱對凃明誠說，同事5年多，都以所為家，碰面機會很多，像半個家人一樣。郭若萱透露，凃明誠日文很好，可以直接和日本人對話，每次遇到日籍遊客跑來派出所報案，都會向他求助，有次更意外發現他的英文能力也很好。

郭若萱表示，凃明誠的個性溫和，有些不修篇幅，一直想起他爽朗的聲音：「所長，跟妳報告一件事」、「所長，妳要吃蛋撻嗎？我有兌換券」、「所長，妳不知道瑞克搖嗎？這是老迷因梗」，邊說邊搖擺身體示範。郭若萱說，「動漫、電玩、迷因我都不懂，我只知道你很樂在其中」。

郭若萱也提到曹瑞傑，同事1年半，他總是笑臉迎人。剛調來時說想參加古典健美比賽、還會分享登山景點及路線。郭若萱說，記得曹瑞傑會帶家裡準備的愛心便當、會叫哥哥賣的烤雞、胡椒蝦、鳳螺請大家吃，記得他完美主義地幫同事櫃子貼姓名標籤，要貼得分毫不差、記得他說想買房。

郭若萱表示，知道曹瑞傑在分局一直有個心願，很難過答應他的事情來不及完成。心中有千言萬語、許多情緒、回憶，「現在我只想好好懷念你們，你們只是放假了吧？過幾天是不是又能在所裡聽到你們開朗的聲音？看到你們的笑臉？」

郭若萱最後抒發自己的心聲說：「日子還是要過」、「看起來沒事不代表沒事」。（編輯：郭諭儒）1110827