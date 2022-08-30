開學日 北市警總動員護童交安及多元犯防宣導

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北市中、小學30日開學日，台北市警方總動員護童，於上、下學時段加強校園周邊交通疏導及取締違規。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市中、小學今天開學日，北市警方總動員護童，除於上、下學時段加強校園周邊交通疏導和取締違規外，也發放各式宣導品進行反毒、反詐和預防婦幼遭跟騷等犯罪預防宣導。

因應開學日到來，台北市警察局交通警察大隊透過新聞稿表示，由於上午7時30分前、後為家長接送學童密集時段，加上各校在校門口或校園內設置體溫量測站及酒精噴灑裝置等防疫措施，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，已針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務。

同時，派遣上百名員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，共編排交通疏導崗位167處。

市警局婦幼警察隊今天也發布新聞稿表示，開學日除增派警力於校園周邊執行守望勤務外，同時也發放警車造型筆筒與「認識警察」造型貼紙加強宣導，並規劃放學時段於偏遠校區、巷弄、橋下等犯罪熱點加強巡邏，提高見警率，關懷落單學童，以防止不法及意外事件發生。

婦幼警察隊提醒，家長應注意詐騙問題日益猖獗，若接獲有關學校收費或上課時間與孩子安全相關的不明電話，可和班級老師、學校及警方聯繫求證和諮詢；同時應定時檢查學童隨身攜帶防身物品是否堪用，像是防身警報器的電力及功能應檢視是否正常。

北市各行政區警分局今天也都出動警力守護學童開學日交通安全，信義分局指出，轄內高中職以下各級學校計有18所，開學日結合校方導護老師、志工家長及警衛人員，於學生上、下學時段針對校門口、家長接送區及周邊重要路段規劃安全維護及交通疏導勤務。

同時，信義分局分局長王寶章也親自率隊至博愛國小關心校園安全及學童交通安全狀況，並進行「反毒、反詐騙」犯罪預防宣導，灌輸學童預防犯罪及遠離毒害正確觀念。

另，松山分局也出動警力18人次、義交17人次針對轄內學校門口及周邊道路加強上、放學時段交通疏導及校園安全維護工作，並呼籲家長們駕車搭載兒童上、下學應確實做好保護措施，提高安全風險意識。

中山分局也在開學日尖峰時段增派勤務人員，配合學校導護志工針對轄內校園及周邊重要道路加強交通疏導、路況查報、違規停車取締及秩序維護，除同步進行交通安全宣導和發放反光吊飾閃亮孩童上學路外，也精心製作「歷史上的今天-校園周邊事故影片」，呼籲校園交安。

根據警政署統計指出，北市今年1至7月每10萬人口事故死亡人數為1.11人、六都最低，中正第一分局發布新聞稿表示，為持續提升學生交通安全觀念，今天開學日特別派遣警力維持校園周邊交通順暢，「交通安全宣導團」及「犯罪預防宣導團」也加強宣導交通安全及犯罪預防觀念工作。

另為積極防制毒品進入校園，中正第一分局也發放犯罪預防宣導文宣，教育孩童及家長辨識「新興毒品」，免於毒品危害。

中正第二分局也利用開學首日與交通警察大隊配合，一同在轄內南門國中、小校門口加強交通安全宣導及執行校園安全維護勤務，提醒學童通過路口務必要走行人穿越道且眼睛瞄準小綠人指示，騎乘自行車則要盡量選擇有腳踏車專用道或人車共道的路段騎乘。

大安分局指出，轄內計有15所國小，開學日特別規劃校園安全維護勤務，增派警力至轄內各國小校園周邊、針對青少年易聚集場所及交通重點路段，維持交通秩序並留意周遭可疑人事物，預防婦幼遭跟騷，以維護校園及學童就學安全。

南港分局也在開學日上學期間到轄內成德國小宣導交通安全觀念，藉由警察娃娃、發放宣導品、高舉宣導牌面等方式，提醒家長、老師及學童們留意過馬路時的安全，讓學生安全上學、平安返家。

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文山第二分局則呼籲，學童開心過完暑假就要收心返回校園，為保護開學日學童交通安全及避免造成交通秩序混亂，在轄內各級中小學校門口指派員警維護秩序，並加強宣導校園安全、防詐、校園反毒、交通規則及婦幼保護觀念宣導。

此外，也不忘利用近期宣導重點「海外打工詐騙」立牌及顯眼布條進行宣導，並配合政府防疫政策發送貼有宣導標語口罩、酒精抗菌濕巾及口罩夾等防疫物資，藉此加深家長及學童對於各項犯罪預防宣導的印象。（編輯：張銘坤）1110830

國中小開學日，台北市警察局大同分局30日在學校周邊加強交通疏導勤務，維護小朋友交通安全，並宣導兒童行人路權相關安全觀念，預防事故發生。（台北市警察局大同分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月30日