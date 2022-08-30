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嘉縣逆孫涉毆打祖母致死 檢起訴盼從重量刑

2022/8/30 10:44
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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義縣江姓男子被控今年5月間持拐杖毆打祖母成傷送醫不治，警依法移送，檢方認為無殺人犯意，依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌起訴，因有多次傷害前科，建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，現年52歲江姓男子因曾毆打及恐嚇87歲祖母，嘉義地院今年3月間核發保護令，江男不得對祖母騷擾等行為，有效期間為1年。

不料，江男於5月24日晚上因細故，在嘉義縣水上鄉住處與祖母發生爭執，雙方爆發拉扯，江男則將祖母推撞房間內物品，再持拐杖毆擊祖母腹部等身體部位，造成祖母身體頭部、腹部、胸部、背部及四肢多處受傷。

江男發現祖母受傷流血後，即請鄰居撥打救護車送醫急救，因其祖母身體多處瘀傷及肝臟沾黏組織的撕裂傷，造成腹腔出血，形成低容積性休克，而於同日深夜不治死亡。經相驗偵辦後，警方移送法辦。

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檢方認為，江男與祖母應無重大嫌隙或積怨，死者身體多處表淺擦挫傷，並無重大傷害，主觀上應無殺人犯意，惟因情緒失控，傷害時攻擊力道甚難拿捏，造成其高齡祖母有可能發生致人死亡結果，涉及違反保護令及傷害直系血親尊親屬致死等罪嫌。

嘉義地檢署主任檢察官江金星告訴中央社記者，江男目前仍羈押在嘉義看守所，檢方依法起訴，並審酌江男不顧祖母年事已高，竟仍屢屢對祖母家暴，且有多次傷害、妨害公務及違反家庭暴力法前科，建請從重量刑。（編輯：謝雅竹）1110830

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