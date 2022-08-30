捲入運毒案苦蹲8年多冤獄 高雄船長陳火盛無罪確定

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高雄漁船船長陳火盛（中）捲入運毒案遭判18年入監，坐牢8年後聲請再審成功獲釋。高雄高分院去年判他無罪，最高法院日前駁回檢方上訴，全案確定。圖為去年2月陳火盛獲判無罪後步出法庭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北30日電）高雄漁船船長陳火盛捲入運毒案遭判18年入監，坐牢8年後109年聲請再審成功獲釋。高雄高分院認為沒證據證明陳火盛參與運毒，判他無罪。最高法院日前駁回上訴，全案確定。

判決指出，台商林金群、謝龍宗等人民國98年5月18日在菲律賓購買近6公斤的16塊海洛因磚後，藏在3台DVD播放機內，並委託「得利10號」船長陳火盛送回台灣。林金群並打給林進龍要求幫忙代收，林進龍則指示自己兒子前往拿取。

不過，林進龍兒子前往東港碼頭領取，載到住處準備轉交給謝龍宗妻子時，被檢警當場查獲。檢方認定林進龍兒子不知情，起訴林進龍、陳火盛。2人於101年8月間遭判刑18年定讞，陳火盛同年9月入監服刑。

滯留菲律賓的林金群則因另涉詐欺案被捕遣送回台時，承認犯行並為林進龍喊冤。陳火盛多次提出再審，高雄高分院於109年10月間裁准，陳火盛獲釋。

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高雄高分院認為，卷內證據不足認定陳火盛與犯罪人士聯繫運毒、以及他知道紙箱內有藏毒等事實，加上陳火盛並未對紙箱進行防護措施，之後也沒獲得任何報酬利益，據此認定陳火盛有被利用作為不知情工具的空間，去年2月間判決無罪。

最高法院日前駁回檢方上訴，陳火盛無罪確定。陳火盛義務律師團與台灣冤獄平反協會昨天接獲判決書，感謝高雄高分院發現冤抑再審改判，也感謝最高法院讓案件無罪確定，還給陳火盛應有的清白。（編輯：張銘坤）1110830