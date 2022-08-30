林金貴15年前涉殺計程車運將 再審更二審又逆轉判無罪

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男子林金貴（前右2）被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，高等法院再審更二審30日上午改判無罪。林金貴在台灣冤獄平反協會成員陪同下出庭聆判。中央社記者洪學廣攝 111年8月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）男子林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，再審逆轉獲判無罪，再審更一審改判無期。案經發回後高雄高分院再審更二審今天上午改判無罪，他聆判後淚灑法庭，可上訴。

高雄高分院再審更二審上午9時許撤銷原判決，改判林金貴無罪，全案仍可上訴，詳細判決理由仍待稍晚公布。他在台灣冤獄平反協會成員陪同下出庭聆判，當他聽聞無罪判決時，當場激動淚灑法庭，協會成員則拍拍他的肩表達祝賀。

全案起於林金貴被控於民國96年5月9日在原高雄縣鳳山市槍殺王姓計程車司機，警方逮捕林金貴，經目擊證人指證，加上林金貴提不出不在場證據，被依殺人罪送辦。

歷審均依殺人等罪判處林金貴無期徒刑，最高法院99年間駁回上訴定讞。案經高雄高分院於106年4月18日裁定再審開啟並停止刑罰執行，林金貴關押9年餘獲釋。

高雄高分院再審於107年間判決林金貴無罪，理由包括林金貴96年1月、3月間的髮長僅止於耳上，依鑑定林金貴當時拍照到案發時間，頭髮不可能那麼快長成披肩長髮，與案發時監視錄影器拍到的凶嫌髮長不符，且該影像模糊不清、證人前後供詞不一，難以對林金貴定罪。

案經檢察官上訴，最高法院發回更審。高雄高分院再審更一審依林金貴提出的短髮大頭照非原始檔、有證人證實他有槍、案發時蓄髮和緝凶畫面相符等證據，109年12月間逆轉判決，再判無期徒刑。

林金貴不服再提起上訴，最高法院去年11月撤銷再審更一審判決，發回更審。（編輯：謝雅竹）1110830