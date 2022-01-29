判死羈押逾18年後逆轉無罪 謝志宏獲賠3417萬元

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（中央社記者張榮祥台南29日電）2000年台南歸仁發生雙屍命案，曾多次被判死刑的謝志宏，2019年逆轉改判無罪定讞，台南高分院更一審日前判決謝志宏遭羈押6834天，可獲3417萬元補償金，全案可聲請覆審。

謝志宏2000年6月28日開始被羈押在台南看守所，直到2019年3月14日才逆轉無罪獲釋，共被羈押6834天，他請求按1日5000元上限折算共新台幣3417萬元補償。

台灣高等法院台南分院原判決補償1日3500元共2391萬9000元，但謝志宏不服聲請覆審，司法院刑事補償法庭撤銷發回台南高分院，台南高分院日前判決以1日5000元上限折算，再補償1025萬1000元，補償金總額3417萬元。

台南高分院合議庭認為，謝志宏原是餐廳學徒，每月須交付1萬2000元給母親作為家用，羈押前無前科紀錄，卻喪失人身自由，家庭失序，事業中斷，且多次經法院判處死刑，面臨隨時遭死刑執行的恐懼及痛苦，期間更逢父親往生，身心艱苦，獲釋時已39歲。

謝志宏逾18年羈押在監，耗去人生精華部分，除與外在社會脫節、須重新適應外，更於一度判決確定後，面對不知何時執行死刑，身心壓力無法言喻，且在監期間、釋放後迄今因焦慮精神症狀持續就醫治療。

合議庭認定謝志宏歷時近20年訴訟煎熬，這段期間所受財產損害、精神痛苦甚大，家人伴隨相對應的痛苦，謝志宏及家人名譽也因遭判死刑確定而有所減損。因此，合議庭改以1日5000元上限折算，裁定謝志宏無罪判決確定前羈押6834天，共可獲3417萬元補償。

台南高分院更一審判決後，若謝志宏和台南高分檢未聲請覆審，全案就此定讞。（編輯：李亨山）1110129