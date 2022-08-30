林金貴涉殺人案逆轉判無罪 冤平籲檢方勿再上訴

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）男子林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，今天上午三度逆轉改判無罪。林金貴表示，聽到無罪時心臟一直跳；冤平協會則籲檢方勿再上訴，應把心力放在重啟調查緝拿真兇。

高雄高分院再審更二審上午9時許三度逆轉改判林金貴無罪，全案仍可上訴。他在姊姊、台灣冤獄平反協會成員陪同下出庭聆判，聽聞無罪判決時，當場激動淚灑法庭，協會成員拍拍他的肩膀表達祝賀。林金貴長達15年的不平靜生活終暫告平靜，他在會後記者會甚至情緒激動到久久不能言語，接受協會獻上的花束。

林金貴在會後記者會上坦承，今天心情其實非常緊張，聽到「無罪」二字時，心臟一直跳、一直跳，感謝冤平協會的幫忙。林金貴姊姊則說，「我覺得清白就是清白」，既然法院給了無罪判決，希望以後就會平安順利。

冤平協會指出，林金貴能再從有罪判決中翻身，關鍵就是姊姊辛苦保存了民國96年3月5日的林金貴大頭照，這張照片可以證明案發時髮長及肩的嫌疑人，根本與西裝頭的林金貴不是同一人，相館老闆甚至也兩度出庭作證，證明照片和林金貴就是同一人。

冤平協會透露，第一次聽到林金貴在法庭上開口，是再審開庭時他為自己辯駁稱「我平常都沒錢吃飯了，哪裡來的錢買槍殺人？請法院調查對我有利的事實還我清白」，這是非常有利的辯白。此案是持槍殺人案，但林金貴沒有槍、不認識被害人、案發計程車上找不到任何生物跡證、通過測謊、甚至案發時不在高雄，但從頭到尾說他犯案的，卻是有瑕疵的指認證據。

協會強調，在平反過程中，協會找來許多專家學者以3D人臉辨識等科學手段，證明林金貴根本不可能與案發監視器畫面中涉案人是同一人，感謝高雄高分院做出符合正義的判決，這個判決有機會讓林家從折磨15年的惡夢中醒來。

協會呼籲，「一個清白的人就是該獲得無罪判決」，希望高雄高分檢不要再上訴，而是應把心力放在緝拿逍遙法外、下落不明的真兇，儘速重啟調查。

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全案起於林金貴被控於民國96年5月9日在原高雄縣鳳山市槍殺王姓計程車司機，林金貴手機發話訊號在案發後65分鐘雖出現在距案發現場77.5公里的台南市佳里區，但經目擊證人指證，加上林金貴提不出不在場證據，被依殺人罪送辦。不過，案件纏訟多年多次逆轉。

高雄高分院再審更一審109年12月底依林金貴提出的短髮大頭照非原始檔、有證人證實他有槍、案發時蓄髮與緝凶畫面相符、案發後1小時內可能抵達台南等理由，依涉犯殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴至最高法院，仍認為全案有諸多疑點待調查釐清，再度發回高雄高分院更審。（編輯：謝雅竹）1110830