台南殉職雙警5日告別式 肅穆榮典表彰英勇

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台南市第二警分局2名員警凃明誠及曹瑞傑日前因公殉職，告別式預計5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行。（台南市第二警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）執值勤遇襲因公殉職的台南市第二警分局兩名員警凃明誠及曹瑞傑，將於5日舉行告別式，家祭後安排頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等儀式。

台南市政府警察局第二分局今天發布新聞稿指出，告別式預定5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行，為表彰兩名勇警為守護民眾財產安全，搏鬥到生命最後一刻的英勇表現，當日於家祭後將進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，結束後再進行各機關團體公祭。

第二警分局指出，為尊重家屬表達隆重、低調意見，景行廳會場在榮典時段僅由凃、曹兩家至親家屬及治喪委員會機關團體代表觀禮。另外，商借開放崇德廳、光德廳等兩處場所，備有座位、茶水，透過實況轉播供至親以外的親朋好友及其他機關團體代表觀禮。

第二警分局指出，殉職員警家屬也對社會各界連日來關心及慰問表達感謝，希望藉隆重、莊嚴、肅穆告別式典禮，讓大家永遠記得勇警們英勇事蹟，也盼警方協助維護會場內外安全秩序，讓殉職勇警榮典告別式圓滿順利。

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第二警分局指出，當天殯葬園區有24喪家舉行喪禮，人行車潮勢必較多，已預先勘察規劃並加派警力執行會場周邊實施交通疏導，提醒參禮民眾依員警及殯葬管理所人員指揮引導，避免影響相關喪家殯葬儀節進行。

二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，8月22日追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，涉案凶嫌林信吾逃亡17小時內數度換車企圖製造「斷點」躲避追查，最後經新竹、台南、高雄等地警方合作將他緝捕到案。（編輯：孫承武）1110903