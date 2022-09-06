桃園行刑式槍決2死命案 主嫌羈押禁見

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市1日發生行刑式槍決命案，蘇姓主嫌在4日落網。桃園地檢署表示，已向桃園地方法院聲押蘇男、今天中午裁定羈押禁見，涉嫌藏匿蘇男的黃姓男子以新台幣7萬元交保。

桃園市桃園區中華路某出租套房1日晚間發生槍擊命案，36歲蘇姓男子涉嫌以行刑式槍決27歲陳姓及28歲楊姓男子，隨後展開逃亡。

桃檢發布新聞稿表示，警方在4日下午6時30分許，於國道3號北上277公里處雲林路段，攔查到黃姓男子駕駛的自小客車，並逮捕藏在車內的蘇男。

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桃檢指出，桃園市政府警察局桃園分局昨天晚間將黃男、蘇男解送地檢署，經檢察官劉威宏晚間訊問完畢後，黃男就藏匿人犯部分，以7萬元交保，蘇男因殺人罪嫌重大且有逃亡事實，向桃園地方法院聲請羈押，今天中午12時20分許裁定羈押禁見。

桃檢說，已在案發後連繫犯罪被害人保護協會桃園分會，由該會在2日中午慰問、陪同家人進行相驗，並與法醫研究所聯繫，在昨天上午對死者遺體進行解剖、以釐清死因。（編輯：方沛清）1110906