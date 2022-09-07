台9線花蓮新城段2車擦撞 70歲駕駛送醫不治
2022/9/7 15:52（9/7 16:40 更新）
花蓮縣70歲林姓男子7日中午駕駛車輛，從路口轉進台9線171.5公里北上車道，不慎與直行黑色車輛發生碰撞，現場3人受傷送醫，林男傷重命危。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年9月7日
（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮70歲林姓老翁今天中午駕駛自小客車，從路口轉進台9線171.5公里北上車道，不慎與直行台9線的黑色自小客車發生碰撞，造成3人受傷送醫，其中林男急救後仍不治；事發原因待調查釐清。
新城警分局發布新聞訊息指出，這起車禍發生在中午12時36分，林男駕駛車輛由東往西方向行駛，從新城鄉無名小路進入台9線時，不慎與南往北方向直行的黑色自小客車發生擦撞，林男車輛左側嚴重變形。
警消到場時，林男呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往花蓮慈濟醫院急救後不治；林男同車女乘客及黑色車26歲王姓女駕駛受傷，送醫均無生命危險。
警方指出，王姓女駕駛酒測值為0，林男待抽血檢測，確切事發原因仍待調查。（編輯：陳仁華）1110907
花蓮新城警分局表示，台9線171.5公里北上車道7日中午發生車禍，70歲林姓男子駕駛車輛不慎與另輛黑色自小客車發生擦撞，警消到場時，林男已失去生命跡象，緊急送醫搶救仍不治；林男同車女乘客及黑色車王姓女駕駛受傷，送醫無生命危險。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年9月7日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。