台9線花蓮新城段2車擦撞 70歲駕駛送醫不治

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮70歲林姓老翁今天中午駕駛自小客車，從路口轉進台9線171.5公里北上車道，不慎與直行台9線的黑色自小客車發生碰撞，造成3人受傷送醫，其中林男急救後仍不治；事發原因待調查釐清。

新城警分局發布新聞訊息指出，這起車禍發生在中午12時36分，林男駕駛車輛由東往西方向行駛，從新城鄉無名小路進入台9線時，不慎與南往北方向直行的黑色自小客車發生擦撞，林男車輛左側嚴重變形。

警消到場時，林男呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往花蓮慈濟醫院急救後不治；林男同車女乘客及黑色車26歲王姓女駕駛受傷，送醫均無生命危險。

警方指出，王姓女駕駛酒測值為0，林男待抽血檢測，確切事發原因仍待調查。（編輯：陳仁華）1110907