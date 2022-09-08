防疫暫停面對面懇親 苗栗看守所辦秋節電話孝親

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因應COVID-19疫情，國內矯正機關仍暫停面對面懇親。法務部苗栗看守所7、8日連續2天與中華電信合作辦理中秋節電話孝親活動，提供收容人免費撥打6分鐘電話回家。（苗栗看守所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，矯正機關仍暫停面對面懇親，法務部矯正署苗栗看守所連2天與中華電信合作辦理中秋節電話孝親活動，提供收容人免費撥打6分鐘電話回家。

苗栗看守所長張龍泉今天透過新聞稿表示，親情支持是收容人改過自新最強大後盾，為兼顧收容人親情聯繫，辦理「中秋節電話孝親」活動，希望正向鼓勵。

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苗栗看守所在中華電信苗栗營運處熱心合作下，提供12線免費電話，全所691名收容人昨天及今天分批，每人可撥6分鐘免費電話回家。

苗栗看守所說，有收容少年貼心詢問電話那端阿嬤是否施打疫苗，叮嚀要照顧好身體。少年說，以前在家總往外跑，常與阿嬤吵架，「如今聽到阿嬤聲音，不知道為什麼就想哭」；不少收容人透過電話與家人感情連線，感受親情可貴，甚至流淚。（編輯：李明宗）1110908