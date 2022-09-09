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中秋連假前深夜燃放煙火 台南連開3罰單

2022/9/9 11:10
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（中央社記者張榮祥台南9日電）中秋連假前夕，台南安平觀夕平台昨天深夜數起施放煙火，台南市政府環保局人員趕往查緝，接連開出3張罰單，可處新台幣3000元至3萬元罰鍰。

台南市政府環保局人員今天告訴中央社記者，稽查人員昨晚分別前往台南沿海的黃金海岸、安平林默娘公園及觀夕平台查緝，黃金海岸、林默娘公園狀況良好，觀夕平台一帶卻有人施放高空煙火，發出巨大聲響。

稽查人員還未趕抵觀夕平台前，遠遠就看到有人不顧他人安寧施放煙火，還有人直接在城平路邊有船隻及竹材堆置處燃放。稽查人員立刻蒐證告發，當場開罰。此外，稽查人員昨晚10時前也在黃金海岸開出3張勸導單。

台南市長黃偉哲表示，中秋節環境好、氣氛佳，可以理解賞月民眾想燃放煙火助興的心理，但也要顧及其他想寧靜過中秋的民眾需求，切勿在夜間10時過後放煙火。

台南市環保局長謝世傑說，稽查人員在中秋連假期間排班分組到黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台等地，夜間9時會先勸導民眾，晚上10時過後直接開罰。

環保局指出，依噪音管制法第8條規定，夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者將處3000元以上3萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110909

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