台灣和加拿大原住民藝術展 南美館開幕

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「生存／抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」8日起在台南市美術館2館登場，聚焦台灣和加拿大原住民當代藝術，這也是加拿大原住民藝術中心典藏品首次在亞洲展出。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）「生存/抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」今天在台南市美術館開展，這是南美館和法國推出「亞洲的地獄與幽魂」特展後，再度跨國合作布展，聚焦台灣和加拿大原住民當代藝術。

文化部次長李靜慧、加拿大駐台北貿易辦事處長呂明銳、台南市長黃偉哲等人，今天共同為台南市美術館2館「生存/抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」揭開序幕。展覽期間是9月8日至明年1月29日。

李靜慧表示，台南市在博物館和美術館領域，包含民間與公部門場館，屢創參觀人數佳績，相關行政與文化團隊努力值得肯定。

黃偉哲說，南美館和法國合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展轟動全台，這次和加拿大合作的「生存/抵抗」特展，更是台灣和加拿大原住民的盛事，具備深刻且發人省思的文化意義。

台南市美術館發布新聞稿指出，台灣位於南島民族分布區域的最北端，原住民各族曾是台灣主體族群，歷經帝國、殖民等不同政權更替，台灣原住民面臨傳統領域被取代，資源分配不均，傳統文化消逝等困境，和加拿大原住民面臨挑戰極為類似。

台南是文化進出的重要港口，也是原住民族歷史事件的舞台之一；南美館希望以文化轉運基地身分，開啟國際間交流，探討因地理空間而啟動的在地文化傳統與當代連結，展開對原住民族相關議題的藝術呈現。

「生存/抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」，由南美館和加拿大駐台北貿易辦事處共同主辦，是加拿大藝術文化交流年的第一個活動，精選加拿大原住民藝術中心30組件藏品，也是加拿大原住民藝術中心典藏品首次在亞洲展出。

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這場展覽同時邀請多名台灣原住民藝術家作品參展，呈現多元觀點，探討台灣及加拿大在面對原住民歷史、轉型、土地、經濟、文化傳承等議題時，如何修補關係，開啟更多對話的可能。

南美館表示，加拿大和台灣的原住民族，有著類似歷史經驗及文化認同情結，曾面臨外來政權統治；這場展覽從雙方國家的傷口出發，掀開歷史情結下的壓抑，讓原住民族權益被正視，並提供解決問題的可能性。（編輯：黃世雅）1110908