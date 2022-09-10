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高雄鳳山火警3人受困 屋主夫妻送醫搶救

2022/9/10 08:46（9/10 09:06 更新）
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高雄市鳳山區建國路一處透天住宅10日清晨發生火警，消防人員到場救出受困一家3口，但其中屋主夫妻意識不清，已送醫搶救。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月10日
高雄市鳳山區建國路一處透天住宅10日清晨發生火警，消防人員到場救出受困一家3口，但其中屋主夫妻意識不清，已送醫搶救。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月10日
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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄鳳山區一棟透天今天清晨發生大火，火勢約20分鐘撲滅。消防人員到場救出受困一家3口，但其中屋主夫妻意識不清，目前已送醫搶救中，詳細起火原因仍待查。

高雄市鳳山區建國路一處透天住宅今天清晨6時許發生火警，市府消防局獲報出動24車55人前往搶救，部署水線並以雲梯車升梯救援。現場不斷有濃煙竄出。執勤人員和受困民眾保持不間斷通話，線上指導報案人關門避難待救，持續安撫情緒，火勢約在20分鐘內撲滅。

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消防局上午發布訊息指出，報案民眾因和父母分住不同樓層，且內部堆滿雜物、阻礙逃生通道無法逃生。現場共救出3名住戶，但其中屋主夫妻已意識不清，分別由救護車送往高雄長庚紀念醫院及802醫院搶救中。

消防局呼籲，建築物內勿堆積過多雜物，避免火警時擴大延燒，並保持樓梯間通暢。同時注意用火用電安全，並裝設住宅用火災警報器，在火災發生時能提早示警，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。（編輯：郭諭儒）1110910

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