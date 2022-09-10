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男隨隊走八通關古道往玉山 墜谷頭顱破裂死亡

2022/9/10 19:00（9/10 19:11 更新）
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45歲黃姓男子10日隨隊行走八通關古道欲前往玉山園區卻失聯，隊友報案求援，搜救隊從懷疑黃男墜落處下切溪谷搜索，發現黃男時已呈頭顱破裂明顯死亡。圖為搜救畫面。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月10日
45歲黃姓男子10日隨隊行走八通關古道欲前往玉山園區卻失聯，隊友報案求援，搜救隊從懷疑黃男墜落處下切溪谷搜索，發現黃男時已呈頭顱破裂明顯死亡。圖為搜救畫面。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月10日
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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）黃姓男子今天隨隊行走八通關古道前往玉山園區，不料才走沒多遠就失蹤，隊友懷疑墜谷而報案求助，搜救隊從疑似墜落處下切到溪谷，接近傍晚時分確認黃男頭顱破裂、明顯死亡。

南投縣政府消防局獲報，1支7人登山隊今天上午從信義鄉東埔地區入山，預計走八通關古道上玉山，12日從玉山塔塔加地區下山，隊伍45歲黃姓男子途中失去蹤影，失蹤位置在古道往雲龍瀑布指標4.1至4.3公里處。

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消防局立即派遣轄區玉山分隊出動3名警消與6名義消，支援人力包含玉管處1人、東埔派出所共6名員警及山警，組成16人搜救隊趕往，今天下午抵達案發現場，帶隊官回報疑似墜落處目測深度約300公尺，嘗試以空拍機及人員垂降方式進行搜索。

搜救人員接著在谷底溪流發現黃姓山友及疑似腦漿，黃男因頭顱破裂明顯失去生命徵象，進行後送作業；據了解，眾人行走時發現走在後面的黃男失蹤，撥打電話及大聲呼叫都無回應，由於古道路徑單純，因此懷疑黃男不慎失足墜谷，趕緊向消防局報案求助。（編輯：黃世雅）1110910

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