國道3號中寮隧道2件、共4車追撞 幸無人受傷

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國道3號的高雄田寮中寮隧道內，今天上午11時許，同時發生2件、共4輛汽車追撞，幸無人受傷，均為未保持安全距離釀禍。事故現場不到1小時排除，車流隨即恢復正常。

國道公路警察局第5公路警察大隊發布新聞稿表示，今天上午11時許，國道3號北向380.5公里的中寮隧道內，發生2件車輛追撞輕微交通事故，無人受傷。

警方進一步對中央社記者說明，中寮隧道內同時發生2件車輛追撞事故，分別有2輛汽車因未保持安全距離，前車遭後方車輛撞上。4輛車於中午12時2分，由警方處理完畢並配合工務段排除，後方車流即恢復正常。

警方表示，4車駕駛均無酒駕，單純因安全距離不足釀禍。據統計，未保持行車安全距離為國道十大肇事因素位居首位，統計去年國道因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰鍰，呼籲用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離。

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中秋連假最後一天，高雄市交通局接受中央社記者訪問表示，截至下午3時，高雄市今天各大風景區及市區主要道路車流未明顯增加，市區道路整體時速維持30至40公里，下午較熱門的駁二、田寮月世界等景點車流也大致順暢。

交通局表示，中山、三多、中正、建國、九如等通往國道1、3號交流道的道路，車流也仍順暢，預估下午4、5時後，車流才會逐漸增加。（編輯：黃世雅）1110911