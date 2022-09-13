被控造假論文詐領研究費 前台大教授郭明良不起訴

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（中央社記者蕭博文台北13日電）前台大教授郭明良團隊被控以造假論文申請研究費、報名獎項，涉嫌詐欺。北檢認為，郭明良等人論文確實違反學術倫理，但難以認定為蓄意造假，今天處分郭等4人不起訴。

全案起於民國105年11月間，國外網站「PubPeer」（學界同行審論平台）揭露郭明良研究團隊論文的圖片數據疑似違反學術倫理，後續經科技部、教育部調查，認定共有9篇論文違反學術倫理，包括圖片造假情事。

台北地方檢察署不起訴書指出，郭明良曾任台灣大學醫學院教授、台大醫學院副院長等職，前台大教授張正琪、蘇姓、查姓被告均曾為郭明良實驗室成員。

郭明良被控自94至105年間，以7篇違反學術倫理的論文，向當時的國科會、科技部申請主持研究計畫案，詐得主持費新台幣154萬餘元，查姓被告從中獲取41萬餘元；郭明良另以3篇違反學術倫理的論文向教育部申請學術獎並獲選，而詐領60萬元獎金、榮譽證書。

蘇姓被告則被控以2篇違反學術倫理的論文向國科會、教育部申請主持研究計畫，詐得34萬餘元，另向國科會申請吳大猷先生紀念獎，獲頒獎牌、獎金30萬元；張正琪則被控以2篇違反學術倫理的論文向國科會、教育部申請主持研究計畫，詐得研究費76萬元。

郭明良等4名被告均堅詞否認犯罪，郭明良辯稱論文的結論沒有問題，台大的認定較偏向媒體；蘇姓被告則辯稱，實驗是透過西方轉漬法使用底片進行蛋白質分析，但圖檔量太多才不小心用錯圖片。

張正琪坦承疏失，但否認故意造假，辯稱確實有進行實驗，因圖檔太多不小心放錯；查姓被告則辯稱，可能是忙中有錯，因為當時實驗壓力大，過程可能不完善，但沒想過要騙人。

檢察官調查後認為，郭明良研究團隊論文經教育部、科技部調查，確實有違反學術倫理，並使用「非無心之過所能解釋」等措辭，但是否能直接認定為蓄意、造假，並非沒有疑問。

檢察官也認為，圖檔由實驗室內博士生、碩士生分工合作完成，難以認定論文圖檔由何人所為，郭明良等人的辯詞並非不可採信，全案犯罪嫌疑不足，處分郭等4人不起訴。（編輯：李亨山）1110913