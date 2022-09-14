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台2線自撞副駕燒成焦屍 駕駛脫困警查出是通緝犯

2022/9/14 10:16（9/14 11:46 更新）
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林姓男子14日凌晨開車載著劉姓男子行經台2線失控撞上路旁電桿，轎車起火燃燒，林男自行脫困，但坐在副駕駛座的35歲劉男受困車內，被大火燒成焦屍。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月14日
林姓男子14日凌晨開車載著劉姓男子行經台2線失控撞上路旁電桿，轎車起火燃燒，林男自行脫困，但坐在副駕駛座的35歲劉男受困車內，被大火燒成焦屍。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月14日
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（中央社記者王朝鈺新北14日電）林姓男子今天凌晨開車載著劉姓男子行經台2線失控撞上路旁電桿，轎車起火燃燒，林男自行脫困，但劉男被大火吞噬燒成焦屍，警方查出，林男已遭通緝，製作筆錄後將解送歸案。

今天凌晨1時30分許，32歲林男開車行經新北市萬里區台2線46.5公里處，失控自撞路旁電線桿，車頭隨即起火燃燒，整輛車很快陷入火海，車禍發生後林男自行脫困，但坐在副駕駛座的35歲劉男受困車內。

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萬里消防分隊到場時，車輛已全面燃燒，立即拉起水線灌救，火勢雖很快撲滅，但劉男已被大火燒成焦屍，林男則額頭和右膝蓋受有撕裂傷，送醫治療後已無大礙，經警方實施酒測沒有酒精反應。

不過，警方查出，林男涉嫌竊盜和違反商業會計法，已分別遭新北地檢署和桃園地檢署發布通緝，警方已將林男帶回交通分隊製作筆錄，詢後將依法解送歸案，至於車禍確切發生原因，仍有待警方調查。（編輯：郭諭儒）1110914

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