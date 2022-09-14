法官陳柏鈞山難過世 北院表不捨與哀慟

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台北地方法院法官陳伯均與家人登山時失聯，搜救人員14日尋獲陳男遺體。台北地方法院發言人周玉琦（圖）表示，北院及全體法官、同仁獲悉消息後都感到不捨與哀慟，也請家人節哀與保重。中央社記者林長順攝 111年9月14日

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（中央社記者林長順台北14日電）台北地方法院法官陳伯均與家人登山時失聯，搜救人員今天尋獲陳男遺體。台北地方法院表示，北院院長及全體法官、同仁獲悉消息後都感到不捨與哀慟，也請家人節哀與保重。

北院行政庭長周玉琦指出，感謝台中市消防局、搜救大隊、台中地檢署、媒體及社會大眾的辛勞、關心、協助，北院將協助家人處理後續事宜，也會安撫北院同仁的心情，最後祝禱陳柏鈞臨終無憾、離苦得樂。

媒體詢問陳柏鈞平時為人及與同事相處狀況，周玉琦表示，陳柏鈞是一個很溫暖、很樂觀、很認真負責的法官，同仁對他的評價非常的高，也非常的好。

47歲的陳柏鈞是司法官訓練所（已改制法官學院）第44期結業，原本擔任檢察官，民國103年在新北地檢署檢察官任內，將在捷運上行凶殺人的鄭捷起訴並求償死刑，107年升任桃園地檢署主任檢察官，去年轉任法官，擔任台北地方法院家事庭法官。

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陳伯均與妻子、2名孩子一行4人，11日預計先攀登桃山再到池有山；4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，妻子等候30分鐘後聯繫不上丈夫，報案求援。搜救人員經過4天搜救，上午尋獲陳男遺體。

司法院指出，對於陳伯均的不幸離世，院長許宗力深表遺憾與惋惜，並感謝救難人員不畏風雨，連日持續的搜救。司法院已指示台北地方法院在尊重家屬意願的前提下，協助家屬處理陳柏鈞的後事。（編輯：李亨山）1110914