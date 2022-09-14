雙子星案因國安疑慮遭駁 南海馬頓興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北14日電）經濟部108年間依投審會認定港商南海公司與中國關聯極深，依外國人投資條例以不利國家安全等，駁回雙子星案。港商南海及馬頓公司不服興訟，法院認定原處分無誤，判其敗訴。

全案緣於，香港商南海發展有限公司、馬來西亞商馬頓有限公司組成的「南海團隊」，參與台北市政府舉辦的「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案」（雙子星大樓）招標甄選，經評選為最優申請人，依開發案投資人須知第12點規定，最優申請人應成立新專案公司與台北市政府簽訂投資契約。

判決指出，南海公司及馬頓公司各匯款約新台幣8億元及2億元，共計10億元做為資本額，依外國人投資條例向經濟部申請在台合資設立「台灣南海發展股份有限公司」，以做為新專案公司才能與北巿府簽約。

但是，經濟部投審會在民國108年6月26日審議結果，以港商南海公司與中國市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響等理由，以外國人投資條例規定認定對國家安全有不利影響等，決議駁回；經濟部108年7月4日依投審會決議，做出原處分，通知南海及馬頓公司此投資申請不予核准。

南海及馬頓公司不服，循序提起行政訴訟，請求法院撤銷原處分並命經濟部就本件申請予以核准，案件由台北高等行政法院審理。台北高等行政法院日前判2公司組成的南海團隊敗訴，可上訴。

法院指出，雙子星開發案在經濟部做成原處分後，因南海及馬頓公司未於期限內依法成立專案公司與北市府簽約，北市府已依規定，於108年12月17日與藍天公司、宏匯公司共同組成團隊所成立的專案公司，即台北雙星公司簽約，台北雙星公司依約辦理各項業務。

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合議庭認為，經濟部所為否准申請的原處分就算違法，但是雙子星開發案已由台北雙星公司所取代進行，無法回復再由南海及馬頓公司欲成立的專案公司，繼續為開發事業的可能，否則將對公益造成重大危害，這部分欠缺權利保護必要。

法院表示，原處分以本件投資對國家安全有不利影響，而不予核准，經調查認定，並無違誤。香港南海公司作為本件投資申請人之一，其股權全部質押給香港中國數碼公司，本件確實有易受中共政權政策影響等因素，可能經由香港南海公司影響台灣南海公司在雙子星開發案營運。（編輯：李亨山）1110914