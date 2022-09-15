悶死2月大兒自首獲丈夫原諒 判3年徒刑

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市王姓女子因憂鬱症，活活悶死2個月大的兒子。桃園地方法院考量王女有悔意，自首且獲丈夫原諒等，今天依照成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑3年，全案可上訴。

王姓女子去年11月11日因憂鬱症，以毛毯、塑膠袋悶死2個月大的兒子後自首。桃園地檢署考量王女犯後自首、屢表悔意，偵結後依殺人罪嫌起訴，向法院具體求刑7年6月。

桃園地方法院判決書指出，王女專科畢業後，疑似與父親吵架，自行離家與丈夫同居，期間求職不順，最後全職在家幫忙照顧丈夫的祖母，丈夫為主要經濟來源；依據王女供述，是因無法分辨男嬰的哭鬧原因，以及來自家人的無形壓力，才犯下罪行。

判決書指出，依據法醫解剖報告，男嬰在瀕死前仍奮力呼吸，真切感受窒息痛楚、面臨死亡恐懼；王女剝奪男嬰長大成人的機會，也造成親屬難以磨滅的心理創傷，在偵查時，王女覺得很後悔讓兒子離世，希望能重新來過。

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判決書指出，王女丈夫在陳述時說，雖然心痛萬分，但還是選擇原諒王女，希望能一起走出這段痛苦回憶，現在也陪王女心理諮商，希望能治好憂鬱症，試著再生養小孩，家人一開始也很不諒解，但考量王女也是因為生病才會做出這樣的事情，因此沒有太大苛責。

判決書指出，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，應加重其刑，但王女在警詢筆錄中自白，依刑法第62條前段規定，得減輕其刑，且根據精神鑑定結果，以及被告一度有掐男嬰脖子等行為，認定王女當時行為受到憂鬱症影響，行為能力降低，依法得減輕其刑。（編輯：張銘坤）1110915