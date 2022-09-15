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首頁 / 社會

逾60小時山區救援法官 盧秀燕發加菜金謝搜救員

2022/9/15 18:36
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人攀登池有山墜谷，搜救人員超過60小時搜救，深谷箭竹林內尋獲遺體，台中市長盧秀燕指示發加菜金，感謝搜救人員辛勞。

搜救人員昨天找到陳伯均遺體，台中市長盧秀燕獲知後，對家屬表達哀悼，也對搜救人員連日不眠不休冒險犯難，在惡劣環境天候下、不放棄的精神表示慰勉，在任務完成後立即指示發放加菜金，感謝搜救人員的辛勞與協助。

47歲法官陳伯均與妻子、2名孩子，11日攀登桃山、池有山，預計單日來回，4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地時迷路，陳男獨自下切找路失聯，妻子報案後獲救。

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台中市消防局接獲報案，協同相關單位組成搜救小組，啟動山域搜救協尋，山區濃霧不散又持續下雨，不利搜索，搜救人員陸續尋獲陳男的登山杖、帽子、鞋子、背包袋等。

搜救行動第4天，搜救人員在陳男走失處下切深約90公尺深谷的箭竹林內發現陳男遺體；但因山上雲層太厚，直升機無法執行吊掛任務，2名搜救人員就地紮營，看管遺體避免遭山中野獸啃食。今天上午直升機成功吊掛遺體下山。（編輯：謝雅竹）1110915

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