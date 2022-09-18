中監就醫受刑人陳坤和脫逃 竊車後再轉搭車逃逸

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中監獄受刑人陳坤和因骨折16日至中國醫藥大學附設醫院回診，昨天被發現破壞腳鐐逃脫，他竊走一輛小貨車轉搭車輛逃逸，檢方已發布通緝，由全國警察機關依法追緝。

檢警調查，45歲的陳坤和因毒品、槍砲與加重竊盜等案件，刑期有15年10月，他在今年3月間入獄，入獄前因左後腳跟骨折接受手術，16日前往中國醫藥大學附設醫院回診拔除鋼釘，昨天完成手術後，下午5時24分有人發現他破壞腳鐐逃脫。

案經台中市警察局第二分局獲報後展開調查，陳坤和先到醫院附近的台中崇德殯儀館停車場，竊走一輛鑰匙未拔的小貨車後逃逸，途中遇到警車後棄車逃逸，他變裝後，又轉搭車輛逃逸，檢警正擴大追緝中。

台中地檢署表示，昨天晚間8時5分接獲台中監獄通報後，立即由檢察官審視相關事證，確認陳坤和已逃匿，連夜於當晚發布通緝，由全國警察機關依法追緝。

檢方指出，台中地檢署已成立專案小組，除將儘速查明事發經過、釐清相關人員責任外，並由檢察官指揮台中市警察局等司法警察機關全力緝捕逃犯，並將依脫逃等罪嫌依法嚴辦，以維護國人安全。（編輯：卞金峰）1110918