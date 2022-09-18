嘉縣18歲男騎機車台3線對撞小貨車 重傷昏迷

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣台3線昨天下午發生車禍，18歲男子騎普通重機經328.8公里處，疑跨越雙黃線與對向小貨車發生對撞，重傷昏迷送醫，雙方酒測值皆為零，確切肇事原因調查中。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，昨天下午4時許一部由邱男（18歲）所騎乘的普通重型機車，由中埔鄉台3線上山往大埔方向行駛至328.8公里處（過阿婆灣約10公里），疑跨越雙黃線撞到對向由劉男駕駛往中埔方向行駛的自小貨車。

警方表示，到場發現邱男傷勢嚴重昏迷不醒，所騎機車幾乎全毀，由救護車將人送往嘉義聖馬爾定醫院急救，小貨車僅車頭毀損，駕駛沒有受傷。

醫院表示，邱男手腳骨折，經緊急救治目前在加護病房觀察，仍處昏迷中。

警方指出，雙方酒測值皆為零，確切肇事原因調查中。（編輯：陳仁華）1110918