財務糾紛殺女友棄屍旅館 狠男環島逃亡終落網

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東一名林姓女子15日陳屍在旅館，但一同入住的邱男卻不見蹤影，警方調查發現，邱男涉嫌行凶後，搭火車展開環島逃亡，警方昨晚在台中豐原逮捕邱男，並押回進一步偵訊。

屏東縣警察局屏東分局調查，67歲的邱姓男子與年約50歲林女為情侶，2人日前一同入住屏東火車站附近的一家旅館，15日退房時間已到卻無人未退房，警方獲報入內，發現林女帶傷陳屍在床上，明顯為他殺，而邱男不知去向，立即封鎖現場並組成專案小組偵辦。

警方經調閱監視器發現，邱男在犯案後，騎乘女友機車離開現場，並在16日凌晨3時許，從屏東火車站搭乘計程車離開，抵達台鐵鳳山站下車，隨後便搭台鐵列車逃亡至台東、花蓮、豐原、高雄等地，里程超過800公里。

邱男沒有目的環島逃亡且短暫停留，企圖想設下斷點，干擾辦案，但行蹤都在警方掌握內，專案小組人員3日內驅車行駛逾1300公里，在全力追緝凶嫌下，橫跨多縣市，終於在昨天晚間在台中豐原火車站將他拘提到案。

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警方表示，初步釐清兩人為財務糾紛引起殺機，由於邱男尚未完成筆錄，全案仍待調查。

屏東縣警察局屏東分局長黃國源今天接受媒體聯訪指出，邱男犯案後，騎車逃逸、丟棄死者手機，甚至逃亡橫跨多個縣市，在專案小組與台中市政府警察局豐原分局、鐵路警察局高雄分局等單位通力協助下，充分發揮團隊精神，3天內在豐原火車站外緝獲邱嫌，告慰死者。（編輯：卞金峰）1110919