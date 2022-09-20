幸福人壽D1土地交易案外案 檢調約談5人

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（中央社記者林長順台北20日電）前幸福人壽董事長鄧文聰涉主導幸福人壽低價售出台北市信義計畫區D1土地，違反保險法等罪。北檢另查出潘姓協理等人涉案，今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談潘男等5人。

台北地檢署去年起訴指出，鄧文聰於民國97至103年間擔任幸福人壽董事長，涉嫌利用董事長職務之便，主導民國100年間的董事會，決議通過以遠低於市場行情的新台幣5億1000萬元出售D1土地。

鄧文聰涉嫌安排他可實質控制的精聯建設股份有限公司作為買方，並指定富翔公司作為土地登記名義人，鄧文聰因而獲得D1土地。

檢察官查出，幸福人壽先前因資本適足率不足且未依規定完成增資，遭金管會裁處不得進行關係人交易，鄧文聰在處理D1土地交易案過程中，向金管會隱匿購買D1土地的公司實為他掌控的實質關係人等訊息，去年7月依保險法特別背信罪嫌起訴鄧文聰。

鄧文聰因之前涉嫌掏空案，已入監服刑，他後續案件陸續定讞，總共3罪，法院裁定應執行27年，併科罰金新台幣8.5億元。

北檢另發現，當年D1土地鑑價時疑有弊端，時任協理的潘姓男子等人涉嫌違反保險特別背信罪及證券交易法不合營業常規交易等罪嫌，今天指調查局北部地區工作站執行搜索7處，預計訊問潘男等5人。（編輯：李錫璋）1110920