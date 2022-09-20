台中瑪莎拉蒂3惡少毆人案 1延押2交保

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中瑪莎拉蒂3惡少去年11月落網後遭收押至今，台中地方法院今天召開合議庭，裁定張敦量延押2個月但解除禁見，李韋霖及陳勁豪則各以新台幣20萬元交保，限制住居及出境。

張敦量等3人去年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大學生發生車禍後，將宋男毆打致重傷，全案引發社會關注及譴責，宋男至今仍在復健，而張敦量等人案發後遭收押，並由台中地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，台中地院裁定收押至今。

台中地方法院14日召開合議庭，張敦量指稱曾透過律師提出希望以150萬元和解，而李韋霖則說要負擔100萬元，陳勁豪則以未打人也未架住人而沒有和解意願，但3人都向法院請求交保。

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台中地方法院合議庭今天裁定，認為張敦量涉犯重罪伴隨有逃亡之虞，從24日起繼續延長羈押2個月，但解除禁止接見通信、收受物件等限制。

至於李韋霖、陳勁豪，合議庭認為2人在案中屬於次要地位，各命20萬元交保，但均限制住居、出境及出海8月，且停止羈押期間每週一、週四都應在上午9時30分前向住處轄區派出所報到，且審理期間不得對被害人、證人危害或恐嚇。（編輯：唐聲揚）1110920