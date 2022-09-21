嘉義男疑不滿酒醉被警管束 持BB槍射擊派出所遭逮

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嘉義市林姓男子疑因日前酒醉路倒不滿遭警方帶回管束，20日涉嫌持瓦斯BB槍朝竹園派出所大門玻璃射擊，警方循線逮捕林男，21日移送法辦。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉市林姓男子疑因日前酒醉路倒不滿遭警方帶回管束，昨天涉嫌持瓦斯BB槍朝竹園派出所大門玻璃射擊，無波及員警，警方循線逮捕林男，起出作案用BB槍，今天移送法辦。

嘉義市警察局第一分局副分局長盧宗賢告訴中央社記者，竹園派出所昨天下午4時34分許，遭一名騎機車男子疑似持槍射擊，造成大門玻璃碎裂，地上還留有2顆鋼珠彈，派出所員警見狀立即追出去，但開槍男子已騎乘機車逃逸。

警方立即調閱監視器，以車追人，發現作案男子為現年46歲林男，分局立刻發動攔截圍捕，於案發1個小時後，在興業西路、新民路口逮捕林男；查獲過程中，林男有對警方做出抗拒行為，警方隨即依妨害公務現行犯逮捕。

盧宗賢指出，警方前往林男住處查扣犯案用的瓦斯BB槍、彈匣及鋼珠彈，還有作案時穿著的衣物。

盧宗賢表示，林男於9月初曾經酒醉路倒，竹園派出所員警發現後帶回所內管束，待酒醒後，送林男回家，林男疑因酒醉路倒遭警方保護管束而心生不滿臨時起意犯案；警訊後，全案依毀損公物及妨害公務罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

盧宗賢強調，公權力絕對不容挑戰，對於不法分子的暴力行為，警方將嚴辦到底，以維護社會治安。（編輯：陳仁華）1110921

嘉義市林姓男子疑因日前酒醉路倒不滿遭警方帶回管束，20日涉嫌持瓦斯BB槍朝竹園派出所大門玻璃射擊，幸無波及員警。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真 111年9月21日