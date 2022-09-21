更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
聯準會料將再放鷹 新台幣收貶9.5分逼近31.5元關卡
首頁 / 社會

花蓮銅門龍澗火災延燒山壁 消防灌救困難

2022/9/21 16:36（9/21 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮秀林鄉銅門村龍澗路段7公里處明隧道上方21日下午發生火警，用來減緩落石撞擊力道的舊輪胎區不明原因起火，火勢隨著峽谷起風後擴大，山谷下方、山壁上方都有多處火點。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年9月21日
花蓮秀林鄉銅門村龍澗路段7公里處明隧道上方21日下午發生火警，用來減緩落石撞擊力道的舊輪胎區不明原因起火，火勢隨著峽谷起風後擴大，山谷下方、山壁上方都有多處火點。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年9月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮秀林鄉銅門村龍澗路段7公里處明隧道上方今天下午火警，用來減緩落石撞擊力道的舊輪胎區不明原因起火，火勢隨著峽谷起風後擴大，朝稜線延燒，搶救不易，人員現場警戒中。

花蓮縣消防局壽豐消防分隊小隊長呂智雄接受媒體採訪指出，下午1時3分接獲勤務中心派遣，龍澗7公里處有雜草火警，出動2輛消防車前往，發現是明隧道上方輪胎燃燒，且山谷下方、山壁上方也有多處火點，緊急放水線將輪胎火勢控制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於峽谷風勢大，部分撲滅的火勢復燃，且原有的零星火勢增大，消防水車水量用盡，火勢持續向上延燒。呂智雄指出，因峽谷及山壁火勢水線無法接觸，目前人員在現場戒護。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊長王明忠接受中央社記者採訪指出，因山壁陡峭，人員無法抵達，且起火點太高，難以灌救，目前正與林務局人員討論打火策略，考量峽谷風勢大，附近有2處高壓電塔，是否能請求空勤總隊載水袋支援，仍要評估。（編輯：謝雅竹）1110921

花蓮秀林鄉銅門村龍澗路段7公里處明隧道上方21日下午發生火警，用來減緩落石撞擊力道的舊輪胎區不明原因起火，火勢隨著峽谷起風後擴大，朝稜線延燒。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年9月21日
花蓮秀林鄉銅門村龍澗路段7公里處明隧道上方21日下午發生火警，用來減緩落石撞擊力道的舊輪胎區不明原因起火，火勢隨著峽谷起風後擴大，朝稜線延燒。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年9月21日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族