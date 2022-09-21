打擊境外茶混充詐欺案 高檢署再開聯繫會議

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（中央社記者蕭博文台北21日電）高檢署今天表示，為加強打擊境外茶混充台茶，防止境外茶影響台茶交易秩序，16日二度邀集農糧署等單位召開聯繫會議，達成持續聯合稽查並提升鑑驗量能等結論。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，加強打擊境外茶混充台茶第2次聯繫會議由高檢署召開，邀集行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、行政院農業委員會農糧署、茶改場及檢警調單位開會研商。

高檢署表示，農糧署會中提出「指定國產茶業為應登錄溯源資訊之農產品草案」推進說明，食藥署則提出「111年市售茶品產地標示聯合稽查專案」預定時程。

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高檢署指出，經與會機關熱烈討論，達成應持續聯合稽查，並由高檢署就稽查結果整合各機關意見，統合進行查緝，並提升鑑驗量能等結論，希望有效防杜境外茶混充台茶。

新聞稿另提到，統計各地檢署自民國111年4月6日第1次聯繫會議後，目前共偵辦37案，傳喚63人、拘提2人、搜索44處、扣押境外茶1萬8787.6台斤，偵查起訴2件2人，緩起訴處分3件6人。（編輯：張銘坤）1110921