北市公布11名酒駕累犯 10人犯2次1人犯3次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市今年第9次公告酒駕累犯名單，有11人，為目前最多；其中有一人已經累犯3次。

台北市交通事件裁決所依據酒駕新規，第9次公告酒駕累犯計有11名，累犯2次者有10名，累犯3次者1名。

累犯3次的葉姓男子第1次酒駕於民國108年11月25日，騎機車在新北市板橋區環河西路遭攔停，第2次酒駕於109年12月27日騎機車在延平北路遭攔停，又在今年4月4日騎機車在民權西被警方攔下開單（酒測值0.48）。

累犯2次者，黃男第1次酒駕於108年12月31日駕駛機車在新北市淡水區坪頂路遭攔停，111年4月1日駕駛機車在重三路被警方攔下開單（酒測值0.29）。

白男第1次酒駕於108年10月18日駕駛機車在汀洲路遭攔停，111年4月3日駕駛機車在康定路又被警方攔下開單（酒測值0.39）。

曹男第1次酒駕於108年7月29日騎機車在鄭州路遭攔停，又在111年6月14日開車在和平西路被警方攔下開單（酒測值0.2）。

蕭男第1次酒駕於110年1月6日開車在嘉義市健康十七街遭攔停，111年4月9日開車在基隆路被警方攔下開單（酒測值0.52）。

楊男第1次酒駕於111年3月18日騎機車在市民大道遭攔停，111年4月12日騎機車在民權西路被警方攔下開單（酒測值0.41）。

周男第1次酒駕於108年7月22日駕駛機車在新北市板橋區環河西路遭攔停，復於111年6月29日駕駛機車在市民大道被警方攔下開單（酒測值0.2） 。

林男第1次酒駕於110年12月24日駕駛汽車在港東街遭攔停，復於111年7月15日駕駛汽車在重慶北路被警方攔下開單（酒測值0.18）。

陳男第1次酒駕於108年11月27日駕駛機車在西寧北路遭攔停，復於111年6月23日駕駛機車在忠孝東路被警方攔下開單（酒測值0.23）。

張男第1次酒駕於109年9月9日駕駛機車在華中橋堤外便道遭攔停，復於111年4月22日駕駛汽車在忠孝東路被警方攔下開單（酒測值0.38）。

季男第1次酒駕於110年9月11日駕駛機車在重慶南路遭攔停，復於111年6月29日駕駛機車在武昌街被警方攔下開單（酒測值0.47）。

裁決所提醒市民，如酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辦理。（編輯：張銘坤）1110922