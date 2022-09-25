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國3清水路段砂石車自撞護欄滑落邊坡 駕駛輕傷送醫

2022/9/25 10:16（9/25 10:46 更新）
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國道3號北上171公里處清水路段，25日凌晨一輛砂石車自撞外側護欄衝出滑落邊坡，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。圖為護欄遭撞毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月25日
國道3號北上171公里處清水路段，25日凌晨一輛砂石車自撞外側護欄衝出滑落邊坡，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。圖為護欄遭撞毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）國道3號北上171公里處清水路段，今天凌晨3時57分，一輛砂石車自撞外側護欄衝出滑落邊坡，駕駛無酒精反應，意識清楚送醫，肇事原因有待後續調查釐清。

國道警察第七大隊今天透過文字稿表示，國道3號北上171公里處清水路段，今天凌晨一輛砂石車發生自撞事故，駕駛疑似操作不當，自撞外側護欄衝出、滑落邊坡，事故一度占用中線、外側及輔助車道，上午7時35分現場排除、恢復通車。

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國道警察指出，接獲報案後，調派巡邏車前往處理，並在事故現場警戒疏導車流；27歲林姓駕駛經檢測酒測值為零，駕駛輕傷、意識清醒、無生命危險，由救護車送沙鹿光田醫院檢傷。事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道警察局第七公路警察大隊大隊長呼籲，夜間清晨行車風險較高，如用路人必須於夜間清晨行駛國道，務必衡量自身狀況，如精神狀況不佳，請至各服務區駕駛人休息室短暫休憩後再出發。（編輯：陳仁華）1110925

國道3號北上171公里處清水路段，25日凌晨一輛砂石車自撞外側護欄衝出滑落邊坡，事故一度占用中線、外側及輔助車道，上午7時35分現場排除、恢復通車。圖為肇事砂石車被吊起。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月25日
國道3號北上171公里處清水路段，25日凌晨一輛砂石車自撞外側護欄衝出滑落邊坡，事故一度占用中線、外側及輔助車道，上午7時35分現場排除、恢復通車。圖為肇事砂石車被吊起。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月25日
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