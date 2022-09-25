雲林縣科技執法路口將增9處 預計10月初完工

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣警察局為確保交通安全、防制交通事故發生，將在虎尾、斗南等鄉鎮增加9處科技執法路口，取締闖紅燈、超速等違規事項，目前建置中，預計10月初完工，盼降低交通事故。

雲林縣警察局交通隊長李仁今天告訴中央社記者，目前在斗六市大學路、中山路路口及縣道158線虎尾鎮文科路、廉使路路口建置2處「路口多功能交通違規科技執法」，由於執法效果良好，中央今年再補助經費，雲林將再增加9處科技執法路口。

李仁指出，經評估各路口肇事資料，今年預計設置路口多功能科技執法設備的地點包括斗六市明德路及鎮南路、斗南鎮延平路（台1線）與光華路（台1丁線）路口等9處，經費逾新台幣2000萬元。

雲林縣警察局交通隊表示，科技執法路口取締項目包括闖紅燈、超速、未禮讓行人、不依規定車道行駛等違規事項，透過AI（人工智慧）車牌辨識及智慧攝影機全天候執法，降低交通事故。

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雲林縣9處「路口多功能交通違規科技執法」設備正在建置中，預計10月初完工，屆時會有宣導期，才會正式取締開罰。

雲林縣警察局交通隊呼籲，設置路口科技執法設備目的在於防制交通事故發生，保護民眾生命、財產安全，請用路人務必遵守各項交通規則，做好速度管理，減速慢行，並謹記「路口慢看停、行人停看聽」口訣，確保本身與他人的用路安全。（編輯：戴光育）1110925