廠商踩紙板滑倒骨折 百貨公司判賠52萬餘元

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（中央社記者蕭博文台北27日電）謝姓業者於台北市某百貨公司設櫃銷售，行經樓梯間時踩到用來吸收滴濺水滴的紙板而滑倒骨折，打官司求償。士院認為，百貨公司未盡善良管理人注意義務，日前判賠52萬餘元。

士林地方法院判決書指出，謝姓業者提起訴訟主張，他在百貨公司設櫃販售陶瓷品，而百貨公司3樓與4樓樓梯間設有飲水機，百貨公司員工常在飲水機洗滌餐具而導致地板濕滑，樓管因此指示清潔人員鋪設紙板吸水。

謝姓業者主張，百貨公司未在飲水機旁設置警示標誌或將紙板固定，導致他於民國109年12月16日行經3樓與4樓樓梯間時，因踩踏未緊貼地板的紙板而滑倒，造成左側脛骨及腓骨下端閉鎖性骨折及臀部挫傷，求償新台幣459萬餘元。

百貨公司則主張，案發前即在事發區域張貼公告，禁止員工利用飲水機洗滌餐具，但仍有員工違反指示，但清潔人員有放置足以吸水的紙板並固定，已盡相當注意義務。

承審法官認為，清潔人員只是將紙板塞入飲水機下方固定，並非採取固定裝置防止紙板滑動，案發地除設有飲水機還有廁所，人來人往都有可能踢到紙板而造成紙板移位。

法官認為，百貨公司僅指示以紙板吸水，沒有採取必要裝置固定紙板或以吸水防滑踏墊防止滑倒意外發生，對職場環境顯有未盡善良管理人的注意義務，應負侵權行為賠償責任。

法官審酌後，判決百貨公司應賠償謝姓業者精神慰撫金25萬元，加計醫療費、看護費等費用，共應賠償52萬餘元。可上訴。（編輯：李亨山）1110927