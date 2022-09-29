更多編輯台推薦新聞：
封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休
運動

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗栗獅潭仙山 婦人疑採草藥墜50公尺深山谷身亡

2022/9/29 10:26（9/29 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣獅潭鄉仙山三角點海拔約967公尺，一天內可來回，是熱門的小百岳之一；55歲彭姓婦人疑獨自上山採草藥，失足滑落約50公尺深山谷傷重不治。警消呼籲山友入山最好避免單獨行動，並有合適裝備，隨時注意自身安全。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月29日
苗栗縣獅潭鄉仙山三角點海拔約967公尺，一天內可來回，是熱門的小百岳之一；55歲彭姓婦人疑獨自上山採草藥，失足滑落約50公尺深山谷傷重不治。警消呼籲山友入山最好避免單獨行動，並有合適裝備，隨時注意自身安全。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣獅潭鄉仙山近年接連發生登山客墜谷意外，55歲彭姓婦人疑獨自上山採草藥，失足滑落約50公尺深山谷傷重不治；相距不到20公尺處，去年也發生醫師娘墜谷身亡案。

苗栗縣消防局獅潭消防分隊隊員許鼎暉今天接受媒體聯訪指出，28日下午接獲通報，仙山步道有民眾墜谷，隨即出動2車8人前往搜救，於步道旁發現疑似傷者遺落的手機與拖鞋，立刻架設繩索，下切至50公尺深山谷處發現彭姓婦人，但已明顯死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方轉述目擊登山客說法指出，意外發生前還曾和彭婦打招呼，不料，之後就看到對方突然摔落山谷；經調查，婦人獨自居住在獅潭鄉，研判是上山採草藥不慎失足墜谷，詳細原因及案情仍待進一步釐清。

獅潭鄉仙山三角點海拔約967公尺，一天內可來回，是熱門的小百岳之一，但部分路段陡峭加上碎裂岩石地形，24日才剛發生女登山客墜谷受傷；去年10月，距離彭婦墜谷地點約20公尺處，也曾發生醫師娘不慎摔落山谷身亡案件。警消呼籲山友入山最好避免單獨行動，並有合適裝備，隨時注意自身安全。（編輯：陳仁華）1110929

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族