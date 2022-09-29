苗栗獅潭仙山 婦人疑採草藥墜50公尺深山谷身亡

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苗栗縣獅潭鄉仙山三角點海拔約967公尺，一天內可來回，是熱門的小百岳之一；55歲彭姓婦人疑獨自上山採草藥，失足滑落約50公尺深山谷傷重不治。警消呼籲山友入山最好避免單獨行動，並有合適裝備，隨時注意自身安全。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣獅潭鄉仙山近年接連發生登山客墜谷意外，55歲彭姓婦人疑獨自上山採草藥，失足滑落約50公尺深山谷傷重不治；相距不到20公尺處，去年也發生醫師娘墜谷身亡案。

苗栗縣消防局獅潭消防分隊隊員許鼎暉今天接受媒體聯訪指出，28日下午接獲通報，仙山步道有民眾墜谷，隨即出動2車8人前往搜救，於步道旁發現疑似傷者遺落的手機與拖鞋，立刻架設繩索，下切至50公尺深山谷處發現彭姓婦人，但已明顯死亡。

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警方轉述目擊登山客說法指出，意外發生前還曾和彭婦打招呼，不料，之後就看到對方突然摔落山谷；經調查，婦人獨自居住在獅潭鄉，研判是上山採草藥不慎失足墜谷，詳細原因及案情仍待進一步釐清。

獅潭鄉仙山三角點海拔約967公尺，一天內可來回，是熱門的小百岳之一，但部分路段陡峭加上碎裂岩石地形，24日才剛發生女登山客墜谷受傷；去年10月，距離彭婦墜谷地點約20公尺處，也曾發生醫師娘不慎摔落山谷身亡案件。警消呼籲山友入山最好避免單獨行動，並有合適裝備，隨時注意自身安全。（編輯：陳仁華）1110929