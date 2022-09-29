機車貼紙易誤認警車 台南外送員遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市政府警察局永康分局獲報，有美食外送員機車車身貼有「台南市政府警察局巡邏車」字樣，經查是車主網購貼紙自行裝飾，由於有冒充警察公務機車疑慮等，全案詢畢後，已將車主依涉嫌冒充公務員服章官銜罪函送偵辦。（永康警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南有民眾在街頭發現一輛美食外送員機車，車身上寫有台南市政府警察局巡邏車字樣，警方追查是車主網購貼紙自行裝飾，文字中雖有較小字體「沒有這台」，仍函送檢方偵辦。

台南市政府警察局永康分局今天發布新聞稿指出，分局接獲民眾反映，有網友在社群網站分享一張美食外送員機車照片，車身外觀貼有「台南市政府警察局巡邏車」字樣，啟動調查後在永康區中正路一帶發現這輛黑色電動機車，並通知車主到案說明。

警方指出，車主高姓男子到案後表示，瀏覽購物網站時發現這款貼紙，覺得相當新奇，因此購入並張貼在機車上裝飾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，貼紙上全部字樣為「台南市政府警察局（沒有這台）巡邏車」，其中「沒有這台」字體較其他文字明顯過小，容易造成民眾誤以為是警察機關車輛，顯有冒充警察公務機車疑慮，更讓民眾誤會警察機關疑有公器私用或兼跑外賣等情況，有損警察機關形象。

警方指出，全案詢畢後，將車主依涉嫌冒充公務員服章官銜罪函送台南地檢署偵辦，並要求車主立即移除貼紙，不排除研擬提告保留相關追訴權，呼籲民眾勿因一時新奇或趣味，冒用政府官銜或服飾、徽章等而觸法。（編輯：謝雅竹）1110929