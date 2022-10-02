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白晝之夜士林湧人潮 有趣或動線糟民眾看法兩極
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北市大稻埕閒置老屋水泥塊掉落 砸傷女路人

2022/10/2 18:34（10/2 18:41 更新）
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台北市大稻埕碼頭附近一處閒置老屋2日下午發生水泥塊掉落事件，一名路過女性遭砸傷頭部，警消獲報到場協助送醫，人行道上水泥塊散落一地，目前現場已拉起封鎖線管制。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月2日
台北市大稻埕碼頭附近一處閒置老屋2日下午發生水泥塊掉落事件，一名路過女性遭砸傷頭部，警消獲報到場協助送醫，人行道上水泥塊散落一地，目前現場已拉起封鎖線管制。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月2日
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市大稻埕碼頭附近的閒置老屋今天下午5時許發生水泥塊掉落事件，路過的34歲女民眾因此遭砸傷頭部，警消獲報後立即協助送醫治療，現場已拉封鎖線管制並通知屋主到場處理。

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北市警消下午5時30分許接獲通報，指大同區環河北路、民生西路口近大稻埕碼頭5號水門附近1間老屋，發生建物水泥塊和磚頭崩落，並砸傷路過的34歲女民眾，造成頭部受傷、意識清醒，立即派員協助送馬偕醫院治療。

經調查了解，案發建物為3層樓高、逾40年閒置老屋，現已無人居住，警方事發後已立即拉封鎖線管制，以避免意外再度發生，同時通知屋主到場處理，他也允諾將負起後續相關賠償責任。（編輯：方沛清）1111002

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