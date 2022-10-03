台南女照服員涉性騷擾男住民 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北3日電）監委王幼玲今天說，台南某養護機構的女性照顧服務員，在網路直播對男性住民做出不當行為，台南市政府社會局獲知通報時，未積極全面進行調查，竟交由機構自行瞭解，她已申請自動調查。

台南市一私立老人長期照顧中心發生女員工開直播，內容腥膻色，並猥褻養護機構住民，台南市政府於8月29日開罰及公告機構名稱、負責人姓名，女員工暫停職務，全案移送台南地檢署偵辦。

王幼玲透過新聞稿指出，媒體報導，台南市某養護機構女性照顧服務員，在網路直播對男性住民做出不當行為，包括要求男性住民觸摸其胸部、為男性住民自慰等。

王幼玲說，經函詢台南市政府發現，這名照服員從111年6月起，多次半夜進入住民私人空間，撫摸其生殖器官，且住民不知該照服員在拍攝直播，嚴重侵害高齡弱勢住民的性自主權及人格尊嚴。

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王幼玲表示，機構調查後，認定這名照服員行為構成性騷擾，但事實行為是否已構成性猥褻甚至性侵害、台南市政府社會局是否調查有無其他住民受害、台南市社會局在111年8月17日接獲媒體通知，只要求機構自行調查，直到8月26日媒體曝光才進行調查，是否有行政怠惰的嫌疑。

王幼玲指出，這是初次養護機構住民遭受工作人員「性別暴力」被揭露的案件，是否還有類似侵害人權的案件、相關人員有無違法失職應負行政責任之處，都有深入調查必要。（編輯：郭無患）1111003