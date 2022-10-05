夜店殺警案 曾威豪劉芯彤各判刑8年定讞

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台北巿夜店殺警案，主嫌曾威豪（圖）、劉芯彤更一審各遭判處有期徒刑8年，最高法院5日駁回曾威豪、劉芯彤等9名被告的上訴，全案定讞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北5日電）喧騰一時的台北巿夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤更一審各遭判處有期徒刑8年，最高法院今天駁回曾威豪、劉芯彤等9名被告的上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

其餘7名遭判刑定讞的被告與刑度分別是，王俊傑7年2月、張昱謙7年、樊豪7年6月、葉品成10年6月、張繼誠7年4月、劉瀚陽7年2月、王思凱8年。

全案起於，曾威豪、劉芯彤於民國103年9月13日凌晨，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，蕭叡鴻（判刑13年定讞）糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，被曾威豪等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院於106年12月28日針對曾威豪等68名被告作出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，其中曾威豪判刑10年，劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。

68名被告中，林立凡上訴三審於107年3月被駁回，判刑9年定讞，成為本案首名定讞的被告。

案件經一審、二審及三審部分定讞、部分發回；發回部分由高院更一審審理，於去年5月10日宣判。

高院更一審指出，曾威豪與劉芯彤僅因與夜店安管發生糾紛，即找友人蕭叡鴻糾眾尋釁，導致薛貞國不治，使死者家屬天人永隔、承受難以磨滅傷痛，所生損害嚴重。

更一審指出，曾威豪等人見薛貞國倒臥血泊，未協助送醫，惡性非輕，考量曾威豪、劉芯彤為爭端起源，但無法掌控人數與聚眾規模，再考量犯後態度、和解賠償情形以及其他定讞被告刑度等，作為量刑依據。

更一審認為，曾威豪等人與薛貞國都不認識、沒有恩怨，欠缺殺人動機，主觀上沒有殺人意思，認定曾威豪、劉芯彤等人行為，應以共犯聚眾鬥毆致人於死罪論罪，一審判決不當，因此撤銷改判有期徒刑7年至10年6月不等。

曾威豪、劉芯彤等9名被告均提起上訴，最高法院認為更一審論罪、量刑均無違法，今天駁回上訴定讞。（編輯：李錫璋）1111005