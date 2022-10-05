反賄影片首映 檢調廉首長宣示查賄決心

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（中央社記者蕭博文台北5日電）法務部今天舉行九合一選舉反賄選宣導影片首映會，中選會主委李進勇、內政部次長陳宗彥與會，與最高檢察署檢察總長邢泰釗、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松等檢調廉首長宣示查賄決心。

法務部新聞稿指出，此次首映會首度公開「父愛篇」及「決心篇」兩部反賄選宣導影片，均取材自真實案例；現任廉政署組長的檢察官王鑫健擔綱演出，台北地檢署及台北市政府警察局中正第一分局也派員協助拍攝。

法務部長蔡清祥致詞時表示，本次選舉將加強查察數位支付工具、虛擬貨幣等新興賄選工具，並建立反賄選網絡，鼓勵民眾勇於檢舉，近5年政府已發放高達新台幣2.1億元的檢舉賄選獎金，並嚴格保密檢舉人身分。

中央選舉委員會主委李進勇則說，接任主委後的首場選舉是2020年的總統、立委大選，親自看到檢警調在第一線針對擾亂選舉個案立即有效防制，讓選舉順利完成。

李進勇表示，此後的大小選舉，中選會持續與檢警調廉通力合作並順利完成，近日已看到各地檢署展開各種反賄選活動，讓純樸的民眾免於誤蹈法網，也讓不法之徒看到政府不是玩假的，感謝法務部門的努力。

陳宗彥說，內政部已通令警察機關、移民署投入選舉查察，尤其是移民署可以掌握特定族群，在過去幾次選舉中也是很重要的機關。

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陳宗彥表示，警方在過去兩年防疫過程中，已針對打擊假訊息練就好功夫，近期也主動發現幾個縣市公眾人物LINE帳號遭冒用的狀況，經查來自境外IP所為，企圖利用社群工具製造台灣社會擾亂，警方在這段期間會特別注意。

此外，首映會並邀請榮獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎的蔡尚樺擔任反賄選大使；蔡尚樺表示，現在賄選手段五花八門，民眾一不小心就會掉入賄選陷阱，呼籲民眾勇敢檢舉。（編輯：李亨山）1111005